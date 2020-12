Pán Gröhling, nedajte sa, bojujte

za 1,5 milióna ľudí v školstve, rodičov, žiakov, učiteľov, kuchárky, upratovačky, školníkov..., ktorí chcú pracovať, ale nie pod tlakom šikany z ďalšieho nezmyselného testovania, veď v ktorom štáte sa takto správa vláda k občanom?

Bojujte za posledné zvyšky zdravého rozumu nielen v tomto rezorte

za semafor, ako bol nastavený od septembra, fungovalo to dobre,

za záruky pre rodičov, žiakov, že školstvo reprezentuje a bude reprezentovať naďalej vzdelanosť, úctu k životu, k ľuďom, k zákonom, a bude vychovávať aj k schopnostiam bez strachu formulovať a prezentovať svoje myšlienky, názory, žiadať o vysvetlenie, ak treba, a pod.,

bojujte a podporte odvahu, v učiteľských organizáciách, aby potichu neakceptovali túto bezbrehú ničím, neodôvodnenú šikanu od „vieme koho“, ťažko sa bude mladej generácii hovoriť o boji za pravdu, za názor, za slobodu, keď vidia to mlčanie a bezmocnosť

Bojujte za korektnosť, keby sa takto učitelia správali k svojim žiakom /sú však aj výnimky bohužiaľ/, ako „vieme kto“ k Vám, po nezmyselnom zadaní ich úplne podupali, zmenili zadanie tesne pred odovzdaním, alebo trestali za nesplnenie nezmyselnej úlohy, mali by sme tu čoskoro krajinu nesvojprávnych zlomených ľudí /avšak, mali by sme? či skoro máme?/

Bojujte aj za akési obnovenie odvahy pani prezidentky, za razantnejšiu obhajobu ústavných práv naozaj obyčajných ľudí, sľuby pána „vieme koho“, že sa zmení, sú už prachom vo vetre, a v očiach 85 percent jeho nevoličskej základne.

Postavte sa RAZANTNE za budúcnosť mladej generácie, ktorá je ako špongia, všetko nasáva, a keď skončí toto covid predstavenie, možno zbalia kufre a odídu tam ,kde si z nich nerobia handry a rukojemníkov.

Za reálnu, korektnú interpretáciu denných prírastkov, za korektné a odborné vyhodnotenie kôl celoplošného testovania, ... každý deň máme v priemere 2 tis pozitívne testovaných, vraj krivka minulý týždeň klesla, klesla, lebo to tak možno niekto namodeloval, robilo sa menej testov, len aby to vyznelo, že celoplošné testovanie malo zmysel ... čas ukáže

Bojujte za svoju česť, ohraďte sa voči mobbingu a bossingu, zo strany premiéra nielen voči Vašej osobe, ktoré sa tu deje denne.

Krátka časová os: 1. Veľký šéf naplánoval tri „plošné“ do Vianoc: „krízový štáb odporučil masívne testovanie v decembri, aby nemusela krajina urobiť lockdown. Premiér Igor Matovič naznačil, že testovanie nemusí byť úplne dobrovoľné. Školy sa zrejme do konca roka neotvoria“ /19.11. Pravda/. 2. odrazu v diskusnej relácii veľký šéf: „to by len hlupák nechal ľudi stáť v mraze“, avšak nádej sebareflexie na najvyšších miestach rýchlo zmizla v ďalších vyjadreniach: „Premiér Igor Matovič (OĽaNO) podmienil návrat žiakov druhého stupňa základných a študentov stredných škôl pravidelným testovaním tak učiteľov, ako aj detí a ich rodičov. Ak sa minister školstva Branislav Gröhling (SaS) čo najrýchlejšie dohodne so samosprávami a vytvorí plán, školy by sa mohli naplno otvoriť 7. decembra. Minister to však musí stihnúť do najbližšieho pondelka“ /Pravda,28.11./ A napokon 3. Mikas: „Návrat detí do škôl predstavuje aj podľa hlavného hygienika Jána Mikasa riziko šírenia infekcie novým koronavírusom. Zvýši sa aj mobilita ľudí.“/ tvnoviny, 1.12/.

2.12. Deň D. Rezort školstva predložil na zasadnutie štábu plán návratu žiakov do škôl. Tvrdí, že požiadavka pretestovať všetkých na 100 percent, teda žiakov, učiteľov aj rodičov detí, je nerealizovateľná. „Oslovili sme samosprávy, zriaďovateľov, aby nám pomohli s realizáciou. Ale nie je možné, aby sme otestovali niekde okolo 1,5 milióna ľudí," povedal minister s tým, že pripravili návrh, ktorý bol odporúčaný zo strany epidemiológov. ... Do "pilotného projektu" sa má podľa ministra zapojiť len pár desiatok škôl, predovšetkým na západe krajiny.

ZAMIETNUTIE. Teatrálne samozrejme, nesplnená úloha.

A tu odrazu, na ďalší deň, niečo nové, prevratné, super riešenie, od „vieme koho“, avšak stále niekde v pozadí človeka hlodá myšlienka, „kde sme to už len počuli“... :

Kým rodičia státisícov detí musia ďalej čakať, kedy štát otvorí druhý stupeň základných škôl, premiér si dal výnimku. V rámci pilotného projektu otvárania, ktorý chce na vlastnú päsť spustiť od pondelka, umožní nástup do tried niektorým žiakom, vrátane svojich dcér.... Fungovať to má tak, že deti, ktoré sa pretestujú, do školy pôjdu. Tie, čo sa nepretestujú, budú mať naďalej dištančnú formu výučby/sme.sk/

Veľmi kompetentné rozhodnutie, hodné „veľkého šéfa“ polyhistora neomylného...

No tak to asi naklonujeme učiteľov, aby to dokázali.

Tak sme si to zodpovedne pokazili.



Pán Gröhling, bojujte za používanie iných, vhodnejších a menej metodicky náročných testov, za používanie kvalitnejších slovenských testov, najmä v ohniskách, podľa semaforu, ktoré dokonca rozlíšia chrípku od sars,

AG testy sú stále téma dňa, to chcú testovať každý deň? Sám minister Krajčí jemne potichu naznačuje, že výsledok AG testu je platný v ten deň, aj to pri symptómoch,

teda na AKOM základe stále „veľký šéf“ presadzuje testovanie, žiadna krajina toto nerobí so školami, ani s občanmi,.... ale skrátka, treba minúť testy, a nie nedajbože riešiť nové spôsoby testovania, a nové testy, a nedajbože tie slovenské. Už je všetko zabudnuté, veľké plány, ako sa zmení prístup k testovaniu ... už sme zase pri antigénových testíkoch.

ALE: NAKA pracuje na plné obrátky, pozatýkajú, poprepúšťajú, uvidíme koľkí budú aj odsúdení, ale reklama plnenia PVV je to dobrá, a veď potom národ znesie aj mnohé nezmysly. Taká Sophiina voľba Slovákov, bohužiaľ.

Nuž a bojujte za to, pán minister, aby sa učitelia mohli s neohnutým chrbtom postaviť pred žiakov a učiť ich čestnosti, zodpovednosti, úcte, ale aj k hrdosti, úprimnému vlastenectvu a schopnosti sa brániť. Oni Vám pomôžu, len ich, aj rodičov aj žiakov musí niekto konečne vypočuť.

Bojujte za ústavu, ktorej preambula visí v každej triede v školách, aby ju žiaci vedeli a videli, nie preto, že dostanú 1, ale že sa na ňu môžu naozaj spoľahnúť, že to nie je len obraz na stene, a že tam niekde za oknami školy nie je porušovaná...:

„My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky,

uznášame sa

prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:

Najmä tieto články by si bolo treba zopakovať asi:

Čl.12 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Čl.13 (2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.

Čl 42 (1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.“

Ďakujem vopred pán minister, v mene celej školskej obce.

PS 1: Pred vyše mesiacom som napísala blog s krátkou víziou, ako to môže dopadnúť po dobrovoľnom plošnom pretestovaní, nie, nesedím v pandemickej komisii, čo nie je prekvapením /napokon kto tam vlastne sedí? A aj keď som volila zmenu, budem v kategórii kuvikov/... ale vízia sa bohužiaľ plní....

PS 2: takže pre tentokrát radšej končím bez vízie