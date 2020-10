Vírusy a ich láska k rúškam

nie, nie, toto nie je o „antirúškovaní“, ale s dovolením o inom uhle pohľadu /voliča zmeny/ niektorí totiž až NEbezpečne považujú rúško za „bariéru“ a záruku bezpečia, a možno tým aj strácajú prirodzenú ostražitosť,

dezinfekcia či odstup nie sú už potom také podstatné... /ono kontrolné orgány k tomu tiež hrozbou pokút bohužiaľ jemne prispievajú/

Áno, vieme, z každého kúta, „moje rúško chráni teba, tvoje rúško chráni mňa“ ...

Kvôli komu ale vlastne nosíme rúška v exteriéroch? Je predsa zákaz vychádzania, človek nestretne človeka ako je deň dlhý. Maximálne cesta do práce či na nákup. Čo ale človek s rúškom za istých okolností možno stretne, je opar na tvári alebo vírus a možno aj coviďák. Prečo?

V zimným mesiacoch človek vydychuje cca 15 ml vodnej pary / hod, dokonca viac ako v lete, závisí od teploty a vlhkosti. Rúško je mokré pri chladnom vzduchu /podporujúcom kondenzáciu/ za niekoľko desiatok minút, nie za tri či viac hodín, ako sa doteraz deklarovalo. S takýmto mokrým rúškom vojdeme napr. do obchodu, na malý rýchly nákup, kumulácia ľudí slušná, a vlhké rúško vstupná brána kadečomu... Alebo by ste na otázku, koľko rúšok máte denne v taške, alebo koľkokrát si dáte nové, odpovedali aspoň 3-4?

Vonku by človek mohol trénovať správne dýchanie, dôležité v mnohých ohľadoch, prirodzene sa imunizovať , a musel by mať veľkú smolu, aby vonku dostal infekčnú dávku vírusu pri dodržaní odstupov. Tí , ktorí poctivo všetko doteraz rešpektujú a sú ZODPOVEDNÍ, aj vonku bez rúška by sa určite správali zodpovedne. Vnímajúc to ako odmenu, nech žije sloboda dychu.

„Vrchnosť „ však ponúkla inú ODMENU. Akože „voľnosť“ pohybu za účasť na „dobrovoľnom“ testovaní a za negatívny test /s nejasnou mierou chybovosti/. Zaujímavé, minister obrany na tlačovke pred hodinou deklaroval, že dobrovoľníci budú pomáhať , dobrovoľne, a teda nedostanú nič, ... lebo sú predsa „dobrovoľníci“, kto by nevedel, čo je to dobrovoľne.

A ...treba to celé poistiť. Tí, ktorí sa stotožnili s myšlienkou, že plošné testovanie neprinesie slobodu nikomu, a nepôjdu naň, hoci doteraz boli v drvivej väčšine ZODPOVEDNÍ, dostali nálepku, „to sú tí, ktorým nezáleží na druhých“, ignoranti...a budú potrestaní povinnou karanténou.

PORIADOK MUSÍ BYŤ. Alebo "len aby sme v hanbe neostali".

A aj tí, ktorí doteraz vôbec neboli vzorom v dodržiavaní opatrení, teraz sa „vykúpia“ účasťou na teste, budú vzorom.

No keď už, nech si aspoň všetci účastníci víkendovej akcie SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOST pribalia aspoň po dva-tri kusy rúšok, teplé ponožky a kabáty, nech sa v tých radoch nevytvoria „brány do pekiel“, lebo slovami Alberta Einsteina „Život je kreslenie bez gumy“.