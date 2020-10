Dajte nám rovno elektronické náramky

aspoň budú mať konečne využite. Fakt toto je riadna ZMENA, toto sme si zvolili. Môžeme byť spokojní. Peklo je rozpútané.

Nuž len namiesto trestov pre zlodejov, násilníkov, vrahov, korupčníkov sme sa dočkali „kriminalizácie“ občanov. A nevidel niekto niekde Ústavu SR? Zmizla. Teda niektorí ešte potajomky v kúte skrývajú posledné výtlačky.

Atrament na sporných opatreniach z 15.10. ešte ani nestihol zaschnúť, ich potenciálny dopad na pribrzdenie vírusu nedostal šancu, už máme záhadne v zrýchlenom konaní nakúpené antigénové testy a rozhodnuté je o plošnom testovaní.

O nás bez nás aj bez vyjadrenia NAOZAJSTNÝCH odborníkov, /nie sú však členmi záhadnej pandemickej komisie alebo krízového štábu, tak nič/, dokonca aj bez včasného informovania pani prezidentky.

Už aj vrany hlásia, že tieto testy sú nevhodné na takéto plošné testovanie, len na rýchlu diagnostiku, prípadne na anonymné „populačné testovanie, a že zvyčajne musia byť nasledované PCR testami? Koho to zaujíma? Že zachytia najmä ľudí s príznakmi, teda to by mala byť cieľová skupina testovania? Koho to zaujíma? Slabučkého ministra zdravotníctva?

Aha, vlastne na Slovensku sme si zvykli, veci netreba konzultovať a diskutovať, treba všetkých postaviť do pozoru, vrátane armády, a dodatočne zdôvodniť VÝZNAM už uskutočnených krokov, aj keď sú vo svojej podstate NEZDÔVODNITEĽNÉ a zdravým rozumom NEUCHOPITEĽNÉ.

A „neposlušných“ občanov, vraj ignorantov, ktorí sa odmietnu dať testovať, z dôvodov mnohých a oprávnených, treba označkovať ako nezodpovedných a zavrieť do domácej karantény. S pseudozdôvodnením, že cieľom je, aby „otestovaní sa pohybovali v spoločnosti s otestovanými“ .Táto názorová manipulácia svedčí o úplnej neúcte k občanom, mimochodom z daní ktorých boli nakúpené aj sporné testy.... Čo to len pripomína?

A čo ak to bude celé inak? Možno sci-fi? Polovica novembra na Slovensku:

Začiatok fikcie:

*zdraví, ale NEOTESTOVANÍ, sú alebo boli zavretí doma v karanténe

*asymptomatickí vírusonosiči, ale OTESTOVANÍ chybne ako negatívni, si behajú po uliciach, spolu s netestovanými deťmi do 10 rokov

*nenosiči, avšak chybne OTESTOVANÍ ako pozitívni , čučia lebo čučali v domácej karanténe, s nimi ich rodinní príslušníci, aby sa o pár dní dozvedeli, po PCR, že sú negatívni...

*kumulácia ľudí na jednom mieste pri testovaní bola extrémne riziková, o.i. ľudia niekde čakali na výsledky, a keďže iné ochranné opatrenia, aké sme poznali aj predtým v miestnostiach neboli, došlo bohužiaľ aj k nákazám /už vtedy v spoločnosti platili opatrenia ako 6 ľudí maximálne v skupine, jeden človek na 15 m2, rúška všade hoci nie sú 100 % ochranou, len môžu obmedziť či znížiť dávku vírusu, ktorú človek nedajbože „schytá“/

*avšak stále nie sú dostupné štatistiky, koľko ľudí sa nakazilo počas testovania...

*druhé testovanie o týždeň prinieslo čo? Malo „uzavrieť okno nezachytených“ z 31.10.? Avšak už boli pozitívni úplne iní ľudia, celé testovanie nebolo absolútne vyhodnotiteľné...

*nevie sa dodnes posúdiť ako bola zapezpečovaná správnosť samotného odberu a testu

*dodnes plošné testovanie NEREALIZUJÚ iné krajiny, ani neplánujú, prečo asi?

*stále sme nenakúpili testy, ktoré vedia odlíšiť Sars-cov-2 od chrípky

*zdravotníctvo aj celá spoločnosť ZDECIMOVANÉ, fyzicky, psychicky, finančne

*VEDCI NEDOSTALI VIAC PEŇAZÍ, aby sa aj tu mohli vyvinúť vakcíny, alebo testy, nielen v zmysle namiešania poolu na PCR reakciu, ale naozaj inovatívneho, rýchleho a spoľahlivého testu

PS: slovenská spravodajská televízia, polovica novembra 2020-headline :„bohužiaľ aj napriek plošnému testovaniu nám pravdepodobne hrozí lockdown, okolité krajiny vďaka sprísneným štandardným epidemiologickým opatreniam a zodpovednosti občanov zaznamenávajú už pokles denných pozitívnych prírastkov“...

Koniec fikcie.