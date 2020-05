A nevie niekto v ktorom rade sa stojí na ten „kúpený čas“?

Tak za tri dni sa dá presťahovať v nemocnici oddelenie, sme sa dozvedeli zo správ, a prispôsobiť aktuálnym potrebám. Prečo sa teda odkladali v takom obrovskom počte operácie?

Prečo sa odsúvali naprieč Slovenskom preventívne prehliadky, kontroly, diagnostika?

A teraz dokonca už nikto ani nevie, kto dal na to pokyn? Nedostatok ochranných pomôcok pre lekárov /je to vina občanov?/, nedostatok testov, strašidelné čísla v grafoch, nezohľadňujúcich mnoho parametrov /je to vina občanov?/.

Už tri týždne chvalabohu plávame na kĺzavom mediáne optimizmu, ale všetko sa rozbieha len veľmi veľmi pomaly.

„Kupujeme si čas“, počúvali sme dva mesiace. Draho, veľmi draho sme ho kupovali. Červená zóna nemocníc, vraj len prvá fáza, ďalšie reprofilizované, až na úroveň okresu. Kto kupoval? Štát, zdravotníctvo, decimované a zdecimované po mnohé roky? /je to vina občanov? ktorí si platia celý život poistné?/.

„Kupovali sme si čas“. Nie však od korony a jej šírenia/či nešírenia/, ale od ľudí. Ale mnohí ľudia čas teraz nemajú. Dá im ho teraz niekto? Do akého radu sa majú postaviť?

Predčasne narodené deti týždne bez rodičovského pohladenia, bez kontaktu s mamou, takého dôležitého od prvých minút nádychu, onkologickí pacienti, terajší, a bohužiaľ aj budúci, kto im daruje čas? Čo znesie a čo neznesie odklad? Moja blízka rodina, pred rokmi, poctivo pravidelné ročné preventívne prehliadky, 3 mesiace pred ďalšou neoperovateľný nález na maternici, po 7 mesiacoch koniec. Otázka „ako je to možné“, odpoveď lekára, „nechodila na prehliadky, ma to tri roky“, údiv, „chodila, máte to v karte“, odpoveď „agresívny nádor sa vytvorí aj za 3 mesiace“, a ... strany o preventívnej prehliadke z dokumentácie zmizli.

Kto má teda čas? Do akého radu sa treba postaviť? Seniori, teraz tak „ofukovaní“, áno, je to v poriadu, ale prejde korona, a zase si budú mnohí, s trasľavými rukami a so slzami v očiach, čítať verdikt, že „biologická liečba Vám bola zamietnutá“, a medzi riadkami, je drahá, máte UŽ!!! 60 rokov, bez perspektívy... Ale do 64 /a ktovie či len/ sa pracovať môže? Urológia? Mal niekto z kompetentných niekedy STENT? Prepojenie hadičkou z obličky cez močovody až do močového mechúra, v prípade obličkových kameňov napr.? Bolestivá chôdza, bolestivé sedenie, bolestivé spanie, odieranie konca hadičky o steny mechúra, krvácanie atď. Poznám veľmi dobre čo to je. Čakať v takomto „prepojení“ niekoľko týždňov, a potom ešte odklad, na ďalšie týždne, je „odporúčaným“ zážitkom 6 z 5 urologických pacientov. A samozrejme, ortopédia, kardiológia, gastroenterológia, neurológia, atď, atď. Teraz zase pred operáciou karanténa 2 týždne, to sa nedá skrátiť, otestovať po pár dňoch, keď už test zachytí prípadnú pozitivitu, prečo dva týždne?

Chirana Medical Stará Turá vyrobí 300 pľúcnych ventilátorov, na ktoré si vraj musela zobrať 2 miliónový úver a odmietnuť zaplatenú zákazku do Egypta. Verím, že objednávka vlády je už korigovaná, pokiaľ to zmluva umožňuje. Áno, treba modernizovať prístroje v nemocniciach aj bez korony, ale nateraz nie v šibeničnom termíne do konca júna, peniaze treba aj inde.

Zdravotníctvo /nielen/ potrebuje reštart, a veľmi CITLIVÉ a MÚDRE rozhodovanie. Odhalenie a potrestanie „hazardérov“ so zdravím, odmena pre poctivých a obetavých zdravotníkov, vytvorené kvalitné podmienky pre prácu. Aj by neodchádzali za hranice.

Nezabudli sme /ani pri korone/ na 5000 sviečok za zbytočné úmrtia. Koľko sviečok tento rok?

Chceli sme zmenu, po toľkých rokoch tendrov-netendrov, tiež som volila jednu z aktuálne vládnucich strán, ale to neznamená, že so všetkým musím/e súhlasiť.

„Demokracia je sila bĺch na štípanie levov“ /Georges Clemenceau/ – odkaz pre nás všetkých /a pre úderku niektorých nenávistných diskutérov, ktorí neriešia témy, ale blogerov a potrebujú ich silou mocou nejako zhodiť, samozrejme „hrdinsky, odborne a čestne“ pod anonymnými nikmi/.

Zlodejov, korupčníkov a ich posluhovačov pozatvárať, onáramkovať, prerobiť nepotrebné budovy na väznice, všetko nakradnuté čo najskôr zhabať, a presunúť do najpálčivejších oblastí, ale nie až keď poprepisujú majetky a zdrhnú z republiky. Aby sa nevkrádal časom pocit, že to bolo všetko zbytočné. Aj tu si „kupujeme čas“?

Pred 75 rokmi oficiálne skončila II. sv. vojna, nezmyselná vo svojej podstate /tak ako napokon aj tie ostatné v dejinách/ s mnohými obeťami, ... nebojme sa aj v tejto dobe, aj ako prejav úcty k tým často bezmenným hrdinom, „vybojovať“ svoje malé individuálne „bitky“.

„Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti. Tvorme ju“ /Antoine de Saint-Exupéry/. Dožadujme sa odpovedí, dožadujme sa spravodlivosti, dodržiavania práv na zdravie, na kvalitné životné prostredie, na kvalitné pracovné prostredie, kvalitné potraviny, atď. A dožadujme sa ospravedlnení, ak treba.

Mnohí čas nemajú. A mnohí nemajú ani možnosť rozhodnúť o svojom osude. Lebo NIEKTO im zamietol liečbu. Zmení sa to? Nádej tu stále je.

„Vždy to vyzerá ako nemožné, až pokým to niekto nespraví“ /Nelson Mandela/