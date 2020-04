Pán Smatana, vráťte sa prosím do Oxfordu, chýba Vám jedna skúška

a zoberte so sebou aj ten kindergarten, čo riadite /až na 2 výnimky/, vraj s bohatými skúsenosťami a s priemerným vekom 25 rokov.

To je samé univerzita v Oxforde, v Cambridge, vo Viedni atď., /www.izp.sk/, hneď po škole pekné miestečka, žeby aj povolanie „syn“ ? A slovenské školstvo dostalo zase „na frak“, jeho mnohí absolventi síce často sedia za pokladňami v obchodných reťazcoch, aj s vyštudovanými vhodnými odbormi pre prax, ale možno jednou skúškou by tento Váš kindergarten prevýšili,

zo SEBAREFLEXIE, POKORY a CTI.

Slovenské VŠ majú problémy, áno, a veľké, ale predchádzajúce vlády ich v nich len „podporii“.

Bez urážky, pán Smatana, myslíte si o nás, čo máme „len“ slovenské VŠ, alebo „len“ slovenskú maturitu, alebo „len“ slovenský výučný list a celý život mnohí pracujeme za smiešnu alebo až minimálnu mzdu, myslíte si o nás, že sme úplne sprostučkí? Zabúdate, že vďaka mnohým týmto obyčajným ľudkom, ktorí s čistými úmyslami stáli v novembri ´89 na námestiach, máte Vy tie oxfordské diplomy. A oni majú desaťročia uťahovania opaskov, korupcie a teraz bonus- koronu.

Tie Vaše výhovorky, že model zo 17. marca, ktorý nás skoro poslal do „black-outu“ či „lock-downu“ a spôsobil veľké škody, ekonomické aj zdravotno- psychologické, bol nepresný a nemal byť ani zverejnený, sú ÚBOHÉ. V čase, kedy už 4 dni boli zavreté školy, domáca karanténa pre navrátilcov zo zahraničia, vy si dovolíte obhajovať tie Vaše „lock-down“ grafy a prognózy, ktorých boli plné noviny, TV správy, tlačovky a pod.!?

Že ste nemali dostatočné dáta, a že by ste to neboli zverejnili, keby nie Pelegrini, keby nie Matovič??!!! Viete, čo je to SEBAREFLEXIA? V Oxforde asi priznanie chyby alebo ospravedlnenie neučia, alebo ste práve chýbal na prednáške?

Viete pán Smatana, Tí akože-sprostáčikovia, bez diplomu z Oxfordu, Vám poskytujú z daní iste nemalý plat. Kde je teda odpočet práce IŽP, to sú tie amatérske pseudografy, ktoré sa nemajú zverejňovať? Alebo rady vláde, ktoré sú bez akejkoľvek zodpovednosti?

Ešte je tu aj ďalšie slovo, ktoré asi vypadlo z Vášho oxfordského slovníka, rezignácia na post.

PS.1 a btw. logo na stránke izp „na základe dát tvoríme lepšie zdravotníctvo“, asi hovorí za všetko...