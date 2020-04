Prestaňte sa už hojdať, pán premiér, prosím, ten konár to nevydrží

pán premiér, vediete krajinu, kde po mnohých rokoch čudesných vlád a persón na vysokých miestach, beztrestnosti a vrážd, ľudia konečne chcú dýchať, mať pocit spravodlivosti a spolurozhodovania a slobodného života

pán premiér, vediete krajinu, kde bohužiaľ ,okrem novej vlády a zmeny prišiel aj korona - vládca zdá sa, zatiaľ najmocnejší,

dali ste ľudom rúška, a znova ste im dych obmedzili, áno, objektívne, verme, že to brzdí šírenie infekcie.... ale pán premiér, nezaduste ľudí úplne.

Nebojte sa, vírus má tiež svoje „hranice“, biologicko-biochemicko-fyzikálne , je to prírodná „entita“ /možno umelo dotvorená možno nie, nevieme s určitosťou/, ktorá sa ale nebude správať podľa nejakých, z hľadiska prírodných zákonov, obmedzených matematických modelov. Uvidíte, že nie.

Obklopte sa ľuďmi, ktorí nie sú síce absolventi Oxfordu /kde je to dnes aj o peniazoch na štúdium, nielen o schopnostiach/, ale majú prehľad a KOMPLEXNÝ úsudok.

Obklopte sa nielen epidemiológmi, ale aj krízovými manažérmi, psychológmi, sociológmi, z radov nielen mediálne chronicky známych tvárí, možno na vysokých postoch SAV a pod., ale aj odborníkmi „z ľudu“. Slovensko má veľa šikovných ľudí, tak dajte priestor brainstormingu a diskusii na rôznych úrovniach, vytvorte platformu, a na tlačovkách prezentujte už dohodnuté fakty a opatrenia.

Na záver mám pár odporúčaní /ako občianky tejto demokratickej krajiny/:

1. informujte nás na dennej báze aj o tom, koľkí z pozitívne SARS-CoV-2 testovaných aj reálne majú ochorenie COVID-19, koľko pacientov potrebuje pľúcnu ventiláciu, koľko je vyliečených, koľkí boli prepustení do domáceho liečenia, vyliečení by sa už mali asi pomaly vyraďovať z grafov nakazených, a potom tá krivka možno už začne aj klesať,

2. informujte nás, koľko je asymptomatických /bez príznakových/pozitívne testovaných, koľko dní sú asymptomatickí ľudia infekční -keďže podľa dostupných údajov sú prenášačmi približne 14 dní, teda ak v rámci masívneho testovania /ak sa k nemu dopracujeme/ budeme mať asymptomaticky pozitívneho, možno je už na konci 14 - dňovej infekčnosti, a o pár dní už nebude prenášačom, netreba ho izolovať, prípadne po týždni ho pretestovať,

3. „blackout“ či „lock-down“ nás tak akurát privedie do black-hole, pán priemiér, po troch týždňoch, keď zapnete krajinu, ak vôbec, batéria môže byť vybitá, a vírus bude akože preč, viete odhadnúť , či keď tí vystresovaní, oslabení, frustrovaní ľudia keď prídu na ulicu, či tá posledná, jediná vírusová častica, ktorá sa tu určite niekde schová, nerozpúta druhú vlnu? ..či pán Smatana má aj na toto graf?! a čo potom?, čo ak do „zámku“ od štátu už nebude pasovať váš kľúč ....

4. pán premiér, nevzhliadajte len k Smatanovi z IZP, ale mu odporučte nech už konečne zdvihne hlavu od počítačov a pozrie sa okolo seba, akú spúšť zanechávajú jeho „akožemodely“ v ľuďoch, už aj tak dosť vystresovaných, po 14 dňoch tento pán upraví parametre, podľa mňa stále nedostatočne, a hurá, máme optimistickejší model, toto je NOVÝ koronavírus, pán Smatana, biologická častica, tak sa nesnažte namodelovať nenamodelovateľné, trochu pokory k prírodným zákonom... prídu letné teploty, vyššia intenzita UV, možno už začiatkom mája, ktoré vírus zabíjajú, máme nastavené prísne opatrenia, neumierajú chvalabohu stovky ľudí, je to podľa mňa nateraz vysoko postačujúce, pokiaľ budú ľudia disciplinovaní a empatickí, a nebude to až do januára trvať, neverím.

A potom aj bez modelov, možno v máji sme z najhoršieho vonku.

A zvládneme to bez ZRUINOVANEJ ekonomiky, bez desaťtisícov prenešťastných ľudí /strata práce, strata adekvátnej zdravotnej pomoci - sú aj iné choroby nielen korona/,

a bez rozpadnutých rodín, bez zničených podnikateľov, malých či veľkých,

bez zničenej prírody /keď nebudú peniaze na nič, budú na ochranu už aj tak ťažko skúšanej prírody?/

5. keď bude dosť testov, vraj aj na Slovensku máme firmu v KE, ktorá ich vie lacno dodať, testujte aj povrchy /kľudne v tom zjednodušenom „skupinovom“ móde/, v Číne napr. pri minulej epidémii 2002-2003 zistili, že v centrách bol zdroj nákazy WC čistič, ale povrchy výťahov boli negatívne, možno zistíme, že to s tou povrchovou situáciou nebude také čierne, najmä keď máme nastavené hygienické opatrenia, netreba žiadny black-out

6. Wuchan mal blackout, ale to je JEDNO mesto v 1,4 miliardovom štáte, nevypli štát

Pán premiér, zoskočte z tej hojdačky, kým sa konár nezlomí, postavte sa na rovné nohy a konajte, ale rozvážne, nie z extrému do extrému, v mene budúcnosti tejto krajiny. Ďakujem.