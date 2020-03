A čo by na to Dr. Gregory House?

jeho inštinkt je bezchybný a jeho metódy stopercentne účinné. „čo do čerta celý svet robil 17 rokov v tých labákoch?"

Tak vraj nie je umelý výtvor, ktorý „ušiel“ z nejakého dobre zabezpečeného laboratória, ale je výsledkom prirodzeného výberu, hovoríme stále o SARS-CoV-2,

lebo (trochu terminológie na úvod): receptor-binding domain (RBD) časť proteínov povrchového výbežku SARS-CoV-2 má za cieľ molekulu na vonkajšej strane ľudských buniek - tzv. ACE2 receptor, podieľajúci sa na regulácii krvného tlaku a táto väzba je natoľko efektívna, že nie je produktom genetického inžinierstva (Andersen a kol, 2020)

ale: čo na to Dr. House? A čo na to intuícia vedca?

Asi toľko: Dr. Diego F. Pereira reagoval na Twitteri, že celý Andersenov článok je len vytvorenie hypotézy, ktorá ešte musí byť vedecky dokázaná, nepreukazuje, že nákaza má pôvod na „vlhkom“ trhu, a ani nevylučuje, že unikol z laboratória, ako tomu s vysokou pravdepodobnosťou bolo aj v rokoch 2002-2003 v čínskej provincii Guangdong.

A roky šli, vedci pracovali, články vychádzali, vakcíny neprichádzali...

*Jiang, S. (2005) SARS Vaccine Development https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371787/ Aspoň na približnú ilustráciu náznak troch možných verzií potenciálnych vakcín: použitie inaktivovaného vírusu (skúšal sa formaldehyd alebo UV) alebo celý S proteín alebo jeho fragment.

Fig. 1 Strategy for designing vaccines for severe acute respiratory syndrome (SARS) using inactivated SARS-associated coronavirus. This virus expresses several structural proteins, including nucleocapsid (N), membrane (M), envelope (E), and spike (S) (Jiang, 2005)

Jiang S, He Y, Liu S. SARS vaccine development. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. 2005 Jul [date cited]. http://dx.doi.org/10.3201/eid1107.050219

*Du, L. (2008) Development of subunit vaccines against severe acute respiratory syndrome, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18301805

v ktorých sa o.i. už dozvedáme, o proteíne S, že tzv. podjednotka S2 je vysoko konzervatívna medzi SARS-CoV-virusmi a mohla by slúžiť pre tvorbu vakcín proti SARS vírusom, ktorých vývoj je kľúčový !!!!! pre budúcnosť, naproti tomu S1 podjednotka obsahuje doménu viažúcu receptor (RBD), a jej cieľom je molekula na vonkajšej strane ľudských buniek - tzv. ACE2 /hostiteľský angiotensin-converting enzyme 2/ receptor.

a v ktorých sa aj dozvedáme, že SARS-CoV vírusy 2002-2003 rozdelili do troch skupín, živočíšny /animal/ SARS-CoV–like virus, ktorý nezapríčiňuje typické ochorenie v prírode, tzv. early human SARS-CoV /prvé izoláty z roku 2002/ je geneticky bližšie k animal SARS-CoV–like virusu, a tento dokázal už možno prekonať medzidruhovú bariéru /from animals to humans/, ale spôsoboval len mierne ochorenia, naproti tomu late /neskorší/ human SARS-CoV, sa dokázal už šíriť z človeka na človeka, spôsobovať epidémie a má 29-nukleotidové (v niektorých izolátoch až 415-nukleotidové) delécie /straty úseku DNA/ v oblasti tzv.ORF /open reading frame-otvorený čítací rámec/, ale nevie sa, kde sa takto late SARS „zdokonalil“, či v nejakom medzihostiteľovi alebo až v človeku, /alebo v labáku/, čo je dodnes neznáme. /pozn. nukleotid=stavebná jednotka nukleovej kyseliny/.

*Chen, W.H (2014) Yeast-expressed recombinant protein of the receptor-binding domain in SARS-CoV spike protein with deglycosylated forms as a SARS vaccine candidate, , autori popísali pripravu deglykozylovanej formy RBD receptora, označenú ako RBD219-N1 a vyhodnotili ju ako vhodného kandidáta pre vývoj SARS vakcíny. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24355931 , autori popísali pripravu deglykozylovanej formy RBD receptora, označenú ako RBD219-N1 a vyhodnotili ju ako vhodného kandidáta pre vývoj SARS vakcíny.

Dr. House: „čo do čerta celý svet robil 17 rokov v tých labákoch? vakcínu proti SARS? Alebo sa „brzdili“ navzájom? Konšpirácia. Konšpirácia?“

*Shang, W, 2020, The outbreak of SARS-CoV-2 pneumonia calls for viral vaccines. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7060195/ s takmer identickými zisteniami o víruse, jeho receptoroch pod. ako pred 10-15 rokmi. S náznakom, že vakcína by mohla byť do pol roka, skeptici do roka!

Vedecko-medicínske napredovanie je jedna vec, ale spoločenské povedomie, že sa využili všetky prostriedky, všetky vedomosti, brainstorming najlepších vedeckých kapacít druhá. Nič a nikto nesmie byť „vysmievaný, odstrkovaný za svoje názory, hypotézy, úvahy, či metódy výskumu.

*Dr. Peková z Tilia Laboratories, Praha (2020), ponúkla jednoduchú diagnostiku /rýchlotest/ a v jednej besede sa vyjadrila, v malom mediálnom priestore, že podľa nej má vírus umelý pôvod, s argumentáciou podľa mňa veľmi logickou, zjednoduším, je tam toľko mutácií, žeby to prirodzeným vývinom vírus zabilo /dovolím si súhlasiť, ako nateraz síce „nepraktikujúci“ biochemik a molekulárny biológ, keďže na mojom potenciálnom výskume „pracuje“ momentálne nejaká „schránka“ naplnená po uplynulé roky štedro eurofondami zo Slovenska, dúfam, že makajú testujú, PCR mašiny bežia deň noc/. Verím, že po 21.3. sa Dr. Pekovej niekto ozval už aj zo Slovenska. Každopádne sme ale mali možnosť vypočuť si aj protinázor, pani prof. Pastorekovej, z Biomedicínskeho centra SAV, že tento vírus nemá umelý pôvod. Nuž, pomerne rýchlo vyslovené, ale argumenty, rozsiahly polymorfizmus, nepustia. Čas ukáže. A intuícia vedca.

Na čo by sa však ešte opýtal Dr. House?

A čo inkubačná doba?

Ak vírus teda nie je umelo vytvorený, načo mu je taká dlhá inkubačná doba? Prof. Krčméry, ktorého si veľmi vážim, v jednej diskusii povedal, že biologická zbraň to nie je, veď by predsa mala krátku inkubačnú dobu, ale dovolím si trochu polemizovať. Dnes otázka nestojí na likvidácii nejakej armády za krátky čas, ale na paralýze spoločnosti, veľkom počte nakazených atď., vírus s takouto dlhou inkubačnou dobou je dlho v utajení, a teda nakazí viac ľudí , získa viac hostiteľov, bez ktorých neprežije.

ALE! Prečo si potom /ak je neumelý/ tak rýchlo a efektívne zabíja hostiteľa, a tým aj seba? Je toto, pre niečo prírodného pôvodu, dobrá stratégia?

Nemôže byť viac ohnísk nákazy? Bez pacienta 0? Wu-chan mal 23.1.2020-23.2.2020 prísnu karanténu, akoby sa tak masívne dostal vírus do Talianska? Kedy a kým? A pri 2 týždňovej inkubačnej dobe, museli by prísť nakazení ľudia do Talianska niekedy začiatkom februára, ale to mala Čína už dva týždne total karanténu Wu-chanu aj iných provincií....Konšpirácia. Konšpirácia?

Namiesto milónov dolárov či eúr do zbrojenia, do permanentného poškodzovania planéty v mene nekončiaceho konzumu, treba financie do výskumu /nielen/ toho maličkého neviditeľného zabijaka, ten nás pripravuje nielen o tie zbytočné materiálne statky, ale o to najcennejšie, o zdravie a životy.

A keď už sa dajú konečne adekvátne prostriedky do výskumu, snáď neskončia niekde na súkromných účtoch a vakcína potom nebude stáť 2 milióny, ako niektoré liečivá teraz, ale bude dostupná každému.

Dr. Gregory House:

„A pýtajte sa, stále sa pýtajte. Seba, kolegov, suseda, prírody, psíka, trávy, slnka, sveta, .... ale s odvážnou pokorou“.