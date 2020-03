Vakcína proti strachu

Na Slovensku máme vírusy hneď dva, jeden, HCoV-19 (SARS-CoV-2) spôsobujúci chorobu COVID-19, privlečený nejakým pacientom 0, a druhý, nazvime ho pracovne In-zdra-po, spôsobujúci chorobu STRACH-20, privlečený inštitútom X z tyla.

Ani na jeden zatiaľ vakcínu nemáme.

Ale máme príklad, skúsenosť, so snáď optmistickým koncom. „The Lockdown: One Month in Wuhan“ – nielen mesiac neuveriteľného ľudského hrdinstva, často anonymného, nielen 30 dní sily a odhodlania a každodenných zázrakov, pretavených do 33 minút dokumentu.

„Vo chvíli, keď sa ľudia rozhodnú čeliť problému, zistia, že sú omnoho schopnejší, ako si mysleli.“ (Paulo Coelho).

Karantény, mimoriadna situácia, rúška, disciplína, nevychádzať, .... nákazu zvládneme, máme dobré opatrenia, zavreté alebo preplnené obchody, miznúce potraviny, uzavreté školy, podniky, ľudia na hraniciach, alebo na ceste k nim, na uliciach chodiace oči, často vystrašené alebo smutné alebo plné bezmocnosti a strachu a neistoty... ale zvládneme to, veď je to podchytené včas, a predsa v Číne to zvládli za cca tri mesiace, ... a potom prídu večerné správy, a predstaviteľ akéhosi, z hlbín ministerstva vynoreného inštitútu, vo vás „zabije“ všetku nádej, čo ste si celý deň zbierali do už aj tak dosť „deravého košíka“. Sto dní, 10 % populácie nakazených, 550 ťažkých prípadov, respirácia, aj napriek opatreniam, bez opatrení 40 % nakazených, atď. Bezmocne v nemom úžase sledujete patetického Viktora na obrazovke, ktorý korone ešte emočne dodá „korunu“. Prepínate. V mene duševného zdravia. Hľadáte programy s komediálnymi žánrami, a možno aj stupídnymi seriálmi. Lebo psychika. Myslí niekto z „kompetentných“ aj na psychiku ľudí? A silu myšlienky a silu pozitívnej energie a kolektívneho ducha nádeje? Myslí niekto na krehkú silu imunity, ľahko nalomiteľnú pesimizmom a bezmocnosťou?

Na rôznych stránkach sa dozvedáme, Inštitút zdravotnej politiky - je STIMULOM, ktorý vedie k poskytovaniu zdravotníckych služieb a programov a prístup k týmto službám a programom. Akým STIMULOM je pre občanov takýto čudesný matematicko-štatistický výtvor IZP/Inštitút zdravotnej politiky/ si asi každý už zodpovedal. Jedna staršia pani na chodníku dnes /z 3 metrov/ skonštatovala, že ona nepotrebuje teraz vedieť, že možno o 100 dní tu už nebude...

(btw. o „stimuloch“ a chybách minulých, a tiež zvláštnych vstupných a výstupných údajoch na IZP je možné sa dopočuť a dovidieť https://www.youtube.com/watch?v=GbaF42MB3-Y&feature=youtu.be najmä od 41.min.)

PS.1: na výročnom zasadnutí Regionálneho výboru SZO /WHO/pre Európu v septembri 2012, bol schválený /a krajiny sa zaviazali k jeho implementácii/ nový rámec európskej ZDRAVOTNEJ POLITIKY s názvom Zdravie 2020. Okrem iného politický rámec dokumentu Zdravie 2020 je založený na štyroch prioritných oblastiach politickej činnosti: · Investovať do zdravia v celoživotnom prístupe a v posilňovaní ľudí; · Riešiť hlavné zdravotné problémy v regióne, ako sú neprenosné a prenosné ochorenia; · Posilňovať zdravotné systémy orientované na ľudí, kapacity verejného zdravotníctva a pripravenosť, dohľad a odpoveď na stav núdze; a · vytvárať pružné komunity a podporné prostredie.

PS.2: Európska politika zdravia – Zdravie 21, s cieľmi ako

Zlepšenie duševného zdravia, do r. 2020 treba zlepšiť psycho-sociálnu pohodu ľudí ., ľudia s psychickými problémami majú mať k dispozícii lepšie, komplexné a dostupné služby.

Zníženie výskytu nákazlivých chorôb, do r. 2020 treba nepriaznivý dopad nákazlivých chorôb na zdravie podstatne zmenšiť systematicky realizovanými programami na eradikáciu, elimináciu alebo kontrolu tých z nich, ktoré sú významné pre zdravie populácie.

PS.3: Alternatíva pre viac optimizmu: https://science.hnonline.sk/medicina/2109301-ako-teplo-nici-koronavirus-epidemia-do-leta-odznie-hovori-virolog-pre-hnteleviziu

